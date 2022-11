Panikken afblæst: Kommer til VM

Hvad er der nu med Mikkel Damsgaard?

Det spørgsmål var der med garanti mange danske fodboldfans, der stillede sig selv, da det ved middagstid kom frem, at Mikkel Damsgaard var helt ude af Brentford-truppen til opgøret mod Manchester City.

Selvsamme Damsgaard spillede 90 minutter for London-klubben mod Gillingham i midtugen, og han plejer at være med på holdkortet hos Thomas Frank, så det duftede lidt af en skade, og det er da også lige præcis, hvad der er hændt med danskeren.

VM bør dog ikke være i fare. Det fastslår Thomas Frank over for journalisten Jay Harris, der dækker Brentford FC for The Athletic. Det er en mindre baglårsskade, der driller Mikkel Damsgaard, og derfor tog Brentford ingen chancer.

Brentford - uden Mikkel Damsgaard, men med Mads Roerslev, Mathias Zanka Jørgensen, Mathias Jensen og Christian Nørgaard - vandt lørdag 2-1 over Manchester City på udebane.