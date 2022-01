Patetisk forsøg på film

Aston Villas Trézéguet leverede søndag sæsonens værste forsøg på film, da han i overtiden forsøgte at få et straffespark

- Ej ej ej, stop stop stop, det skal give gult kort.

Sådan sagde ekspert-kommentator Jesper Thygesen efter han havde set den langsomme gengivelse af Trézéguets håbløse forsøg på at få et straffespark dybt inde i dommerens overtid.

- Det er det rene broadway, tilføjede Carsten Sæbye, imens Jesper Thygesen grinte af det håbløse forsøg på at straffespark.

Det lykkedes heller ikke for Trézéguet, der har det borgerlige navn Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan, at overbevise kampens dommer Craig Pawson, at der skulle dømmes straffe og hele situationen endte med at se yderst patetisk ud for Trézégeuts vedkommende.

For at gøre det hele værre endte Aston Villa også med at tabe kampen 1-2 til oprykkerne fra Brentford, hvor danske Mads Roerslev fik sig noget af en helterolle.

Den danske højreback, der kom til fra FC København i 2019, lavede nemlig både assist og scorede målet til 2-1, da Thomas Franks tropper kunne nyde godt af deres sjette sejr i sæsonen.

Efter kampen var danske Roerslev også godt tilfreds med scoringen.

- Der er ikke så meget at sige. Det er bare en fantastisk følelse, fortalte danskeren til den engelske presse efter at have scoret sit første mål for 'The Bees'.

Der var grund til at juble for Mads Roerslev og resten af Brentford-mandskabet, der slog Aston Villa 2-1. Foto: Ian Walton/Ritzau Scanpix

