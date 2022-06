Paul Pogba forlader Manchester United

Paul Pogba er færdig i Manchester United.

Det bekræfter klubben på sin hjemmeside.

- Klubben kan annoncere, at Paul Pogba vil forlade Manchester United i slutningen af juni, når hans kontrakt udløber, lyder det på Manchester Uniteds hjemmeside.

Dermed kan Paul Pogba hentes kvit og frit efter 30. juni.

- Alle i klubben vil gerne lykønske Paul Pogba med sin succesfulde karriere og takke ham for sit bidrag til Manchester United.

- Vi ønsker ham alt det bedste med sine næste skridt på sin bemærkelsesværdige rejse, skriver klubben.

Franskmanden blev hentet til klubben fra Juventus i august 2016 for godt 780 millioner kroner, men den engelske storklub får altså ingen transfersum for at slippe Pogba.

Pogba kom i første omgang til Manchester Uniteds akademi som 16-årig. Som 18-årig fik han debut af daværende træner Sir Alex Ferguson i liga cuppen.

Året efter blev han dog solgt til Juventus, hvor han var i fire år, før han gjorde comeback hos de røde djævle.

Under José Mourinho var Pogba med til at vinde både liga cup og Europa League i 2017.

Det ligger endnu ikke fast, hvor Paul Pogba skal spille i næste sæson.

I sidste uge teasede den franske landsholdsspiller dog for, at et skifte tilbage til Juventus kan blive en realitet. Læs mere her.