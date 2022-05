Pengene afgør ikke Eriksens fremtid

- Det bliver ikke økonomien, der kommer til at skille os ad, når Christian Eriksen skal beslutte sin fremtid, siger Brentfords cheftræner, Thomas Frank

Hvor spiller Christian Eriksen i den nye sæson?

Det spørgsmål stiller mange i fodboldverdenen sig i disse tider.

Hovedpersonen er tavs. Og det vil han være et lille stykke tid endnu. Først når sæsonen er slut, vil han se på de muligheder, der ligger for hans fødder.

West Ham, Tottenham, Leicester, Manchester United og naturligvis Brentford er nogle af de klubber, der står parat. Og flere kommer helt sikkert til.

Thomas Frank er optimistisk, når det handler om Christian Eriksens fremtid i Brentford. Han tror klubben kan tilbyde den danske kreatør noget andet end dem, der også vil have fingre i ham. Foto: Lars Poulsen.

Når det handler om en mulig fremtid for Christian Eriksen i Brentford, er Thomas Frank meget optimistisk.

Og han føler også, han har noget at have optimismen i.

- Har vi økonomi til at konkurrere med Tottenham og de andre større klubber, der viser interesse. Nej, det har vi med sikkerhed ikke.

- Men jeg føler mig overbevist om, at det ikke bliver på grund af økonomien, hvis Christian vælger ikke at fortsætte hos os.

- Det handler 100 procent ikke om økonomi. Efter min klare opfattelse spiller andre faktorer ind, når Christian skal vælge sin fodboldmæssige fremtid, siger Thomas Frank til Ekstra Bladet.

Christian Eriksen var i en klasse for sig på træningsbanen onsdag, da Brentford-spillerne trænede frem mod søndagens kamp mod Everton. Foto: Lars Poulsen.

Efter en lille tænkepause, uddyber han:

- Jeg kan mærke, at Christian trives rigtig godt hos os. Han føler sig hjemme i vores miljø, hvor han har gode mennesker omkring sig. Han passer også godt ind hos os, fordi han – trods sin status – er meget ydmyg og helt nede på jorden.

- På banen er det tydeligt at se den ro, han udstråler fulgt af selvtillid, selvsikkerhed og en enorm energi, pointerer Thomas Frank.

Han vil gerne have en hurtig afklaring, når sæsonen er slut. Når det er sagt, erkender Brentford-træneren det bliver ganske umuligt at finde en spillertype med Christian Eriksens kvaliteter igen for fremtiden.

Christian Eriksen har tilført Brentford mange offensive kvaliteter, siden han kom til 1. februar. Nu er Thomas Frank optimistisk, når det handler om muligheden for at forlænge aftalen. Foto: Lars Poulsen.

Det gør en klub som Brentford ikke, fordi det er en af de små fisk i det store fodblldvand. Brentford fik ham ’gratis’, da aftalen med Inter blev ophævet, fordi han ikke kunne spille i Italien med en indopereret hjertestarter.

- Vi finder aldrig én som Christian igen. Aldrig. Han vil koste 25-30 mio. pund (230-265 mio. kr.). Og på det niveau handler vi ikke spillere, siger Thomas Frank.

Ekstra Bladet har forespurgt om muligheden for at få Christian Eriksen i tale i forbindelse med besøget hos Brentford, men det var ikke muligt at få en kommentar fra den danske landsholdsprofil, lød beskeden fra Brentfords presseafdeling.