Pengeregn: Får kæmpebonus efter hattrick

Cristiano Ronaldo scorede både kasser og kassen lørdag eftermiddag på Old Trafford.

Manchester United-stjernen lavede alle tre mål for hjemmeholdet, da "De Røde Djævle" besejrede Norwich City med 3-2 i Premier League, og det var superstjernens hattrick nummer 60 i karrieren.

37-årige Cristiano Ronaldo fejrede hattricket på behørig vis, og han kan smile hele vejen til banken, for målene sikrer ham nemlig en solid bonus, skriver The Sun.

Ifølge avisen har Cristiano Ronaldo en klausul i sin kontrakt med Manchester United, som sikrer ham en bonus på 6,5 millioner kroner, hvis han runder 20 sæsonscoringer, hvilket han gjorde med målet til 2-0 mod Norwich.

Da portugiseren senere lavede hattrick, sikrede han sig en lille million yderligere - det får han nemlig hver gang, han laver hattrick.

Cristiano Ronaldo blev altså rundt regnet 7,5 millioner kroner rigere af at gå på arbejde lørdag.

Manchester United-stjernen bliver løbende belønnet for at score mål, og hvis han når op på 30 scoringer i indeværende sæson, kan han ifølge den engelske avis se frem til at modtage i omegnen af 25 millioner kroner.

Cristiano Ronaldo har scoret 15 mål i Premier League og seks mål i Champions League.

Se Ronaldos tre scoringer og resten af lørdagens Premier League-mål herunder: