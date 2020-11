Pep-talk til Pierre-Emile: Han fylder

Pierre-Emile topper Premier League og får topkarakter af Pep.

Sådan kan det i telegramstil sammenfattes, at det lige nu kører rigtig godt for Tottenhams danske landsholdsspiller med efternavnet Højbjerg.

Lørdag aften leverede han endnu en toppræstation, da Manchester City blev besejret med 2-0. En sejr, der – i alt fald foreløbig – sender London-holdet til tops.

Efter kampen kunne danskeren, der har spillet samtlige minutter for Tottenham i denne Premier League-sæson, endda sole sig i ros fra Pep Guardiola, hans tidligere træner i Bayern München.

- Vi skabte chancer, selv om det var svært mod deres fysik, og fordi Højbjerg udfyldte hullerne godt, lød det fra spanieren, der altså led et sjældent nederlag til sin mangeårige rival, Jose Mourinho.

Højberg og Guadiola til ølfest i München. Lørdag aften tilhørte sejrsdansen den danske midtbaneprofil. Foto: AP/Alexander Hassenstein/Ritzau Scanpix

Sejren, der kom i hus på mål fra on Son Heung-min før pausen og fra Giovano Lo Celso i slutfasen, viste igen et velorganiseret hjemmehold med knivskarpe kontraevner.

- Vi vidste før kampen, at de ikke måtte få det første mål, for Mourinhos hold er sådan, at laver du en fej, så bliver du straffet på kontra, anerkendte Guardiola.

Jose Mourinho var selvsagt fornøjet.

- Disciplin handler ikke bare om at have en plan, det handler også om at have en nødplan. Laver nogen en fejl, må du være klar til at udnytte den. Den slags disciplin kræver en kraftanstrengelse, og jeg er stolt af alle mine spillere. De var fantastiske, lød det fra portugiseren, der efter sidste fløjt brølede Pierre-Emile Højbjerg direkte ind i hovedet.

Og det kunne næppe være andet end et begejstringsbrøl, for hans defensive midtbane-krumtap havde, som Guardiola udtrykte det, fyldt alle huller ud. En egenskab, der også gik igen hos flere medier.

Hos Football-London får Pierre-Emile Højbjerg næsten-topkarakter 9 med følgende ord: 'Det var hans hurtige frisaprk, der satte Ndombele op til Tottenhams første mål. Lukkede af foran forsvaret sammen med Sissoko. Viste at han er nøglen for Tottenham og Mourinho i maskinrummet'.

Evening Standard nøjes med et 8-tal men sparer nu ikke på rosen: 'En kriger-præstation uden bolden og en klog indsats med den. Missede kun to af sine 32 afleveringer. Stærkt køb'.

Daily Mail konstaterer, at danskeren 'effektivt kom i vejen for De Bruyne og company ved utrætteligt at lukke hullerne'.

