Perlemål sikrer Manchester United vanvittigt comeback

Fodboldklubben Manchester United har været meget op og ned den seneste tid i Premier League, og mandag aften så det ud til, at klubben ville fortsætte den tendens.

Et drøn af en halvflugter fra Nemanja Matic et minut inde i dommerens tillægsminutter sørgede imidlertid for, at United vandt 3-2 ude over Crystal Palace.

Det var serberens første mål for Manchester United siden skiftet fra Chelsea sidste år.

Manager José Mourinhos stjernebesatte hold var bagud 0-2 tidligt i anden halvleg, inden det alligevel lykkedes at vinde.

Manchester United, der har tabt to af de seneste fem ligakampe, er nummer to i Premier League med 62 point, 16 point efter Manchester Citys tophold.

Crystal Palace har 27 point og er lige under nedrykningsstregen.

Norske Alexander Sørloth, som Crystal Palace i januar hentede i FC Midtjylland, var med fra start og spillede hele kampen for det hårdt kæmpende hjemmehold.

Crystal Palace mødte frem til opgøret med kun to point i de seneste fem ligakampe.

Bundholdet fik imidlertid en god start, da Andros Townsend scorede til 1-0 efter ti minutter.

Crystal Palace-spillerens afslutning blev afrettet af gæsternes Victor Lindelöf, så United-målmand David De Gea var uden chance.

Manchester United kreerede stort set ingenting i første halvleg, og manager José Mourinho reagerede i pausen.

Portugiseren sendte fra begyndelsen af anden halvleg Marcus Rashford på banen i stedet for Scott McTominay.

Effekten udeblev dog i første omgang, for få minutter inde i anden halvleg fordoblede Crystal Palace føringen.

United-defensiven snorksov, da hjemmeholdet hurtigt tog et frispark, hvilket sendte Patrick van Aanholt i frit løb mod mål.

Han placerede køligt bolden i målet i nærmeste hjørne.

José Mourinho så vantro til fra sidelinjen, men efter 55 minutter fik han lidt at glæde sig over.

Chris Smalling steg til vejrs og reducerede til 1-2.

Midt i halvlegen kom Luke Shaw og Juan Mata på banen for United, der pressede voldsomt på for en udligning.

Den kom et kvarter før tid, efter at Alexis Sánchez ramte underkanten af overliggeren med et afrettet skud.

Returbolden faldt ned for fødderne af Romelu Lukaku, der nåede at sætte uofficiel verdensrekord i krops- og skudfinter, inden han med et fladt skud sendte bolden i mål til 2-2.

Det så ud til at blive kampens sidste scoring, men i det 91. minut dumpede bolden ned for fødderne af Nemanja Matic.

Serberen sendte bolden i mål med et utageligt skud og sikrede United sejren.

