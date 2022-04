Peter Schmeichel modtager stor hæder

Den tidligere fodboldmålmand Peter Schmeichel er et af seks nye medlemmer i Premier Leagues Hall of Fame.

Det oplyser den engelske fodboldliga på sin hjemmeside.

- Jeg er meget beæret over at blive indlemmet i Hall of Fame, siger Peter Schmeichel, der er den første målmand i Hall of Fame.

Den danske målmand, der vogtede buret hos Manchester United fra 1991 til 1999, er blevet optaget pr. dags dato med fem øvrige spillere - Sergio Agüero, Paul Scholes, Didier Drogba, Vincent Kompany og Ian Wright.

Peter Schmeichel var en markant skikkelse i Manchester United gennem 90'erne. Foto: Thomas Wilmann/Ritzau Scanpix

Hall of Fame-konceptet blev igangsat i 2021, hvor Thierry Henry og Alan Shearer var de to første legender, der blev optaget.

Det er fans og et panel af fodboldeksperter, der har stemt de seks spillere ind i Hall of Fame.

- De seneste tilføjelser til vores Hall of Fame var alle verdensklassespillere, som underholdt fans over hele verden og var medvirkende til at definere forskellige æraer af Premier League, siger Premier Leagues direktør, Richard Masters.

Peter Schmeichel kom til Premier League i 1991, da han skiftede Brøndby ud med Manchester United. Siden nåede han også at spille Premier League for Aston Villa og Uniteds ærkerival, Manchester City.

I alt spillede han 310 kampe i den bedste engelske række. I 128 af kampene holdt han målet rent.

Peter Schmeichel er en legende i Manchester United, hvor han fortsat af og til spiller opvisningskampe. (Arkivfoto). Foto: Lindsey Parnaby/Ritzau Scanpix

Selvom han nåede at spille Premier League for andre klubber, er det tiden i Manchester United, der overskygger alt.

- Da jeg var barn i Danmark, plejede jeg at falde i søvn til drømmen om at spille for Manchester United, siger Peter Schmeichel.

- Holdet, som jeg var en del af, var så godt. Det var specielt at vinde Premier League første gang, men vi følte, vi skulle beholde titlen for at bevise os selv, og det var en drøm, der blev til virkelighed, at vi vandt fem titler, siger han.

Med indlemmelsen i Hall of Fame får de tidligere spillere en medalje med deres navn indgraveret.

