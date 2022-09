Philips vanvids-missil: Fedt at lukke munden på deres fans

Lad os bare sige det højt.

Philip Billing vidste godt, at han ville tæske til den bold, allerede før han modtog den et godt stykke udenfor feltet.

Lørdag eftermiddag gik han forrest i jagten på et comeback mod Nottingham Forest, der efter 50 minutter var foran med 2-0 i egen hule.

Men takket være den danske Bournemouth-kriger vendte hans drømmemål hele situationen på hovedet. Eller... Det skulle den i hvert fald vise sig at gøre.

For da de 90 minutter var fløjtet af, kunne gæsterne gå fra banen med en 3-2-sejr.

- Vi viste alle, hvilken gejst og vilje det her hold har. Første halvleg var helt siden af, selvom vi egentlig var til stede, men i anden halvleg satte vi det på plads, fortalte Billing efter kampen i et interview til klubbens egen hjemmeside.

- Det er et fedt stadion at score på. Det er fedt at lukke munden på hjemmefansene. Især fordi de er så energiske og skaber en vild stemning. Jeg elsker at score, og jeg er glad for at få åbnet min scoringskonto i den her sæson, fortsatte danskeren, der med sit langskud altså satte gang i måljagten.

Dermed viste han også landstræner Kasper Hjulmand, at formen lige nu er, hvor den skal.

Mon ikke han så med?

Se Billing-drønet i videoen i toppen af artiklen.

Foto: Ed Sykes/Ritzau Scanpix

Foto: Ed Sykes/Ritzau Scanpix

Foto: Craig Brough/Ritzau Scanpix

Tv-seerne kunne generelt nyde godt af lørdagens danskerfest i Premier League.

Pierre-Emile Højbjerg kom på tavlen mod Fulham, da Tottenham vandt med 2-1, mens Thomas Frank, der er cheftræner i Brentford, hentede en knusende 5-2-sejr over Leeds.

Sjette runde i den bedste engelske række fortsætter søndag. Christian Eriksen og Manchester United tager blandt andet imod topholdet fra Arsenal.

