Pierre-Emile Højbjerg skifter til Tottenham

Måneders spekulation er slut. Pierre-Emile Højbjerg kan fremover kalde sig Tottenham-spiller.

London-klubben er således blevet enig med Southampton om en pris for danskeren, der blot havde et enkelt år tilbage af kontrakten på sydkysten.

Begge klubber har bekræftet aftalen.

I følge Daily Mail har den danske midtbanespiller fået trøje nummer 5 og en fem-årig aftale.

De seneste uger har Tottenham kæmpet med Premier League-kollegaerne fra Everton om danskerens klo. Forlydender gik på, at Everton for længe siden var enige med Southampton om en noget højere pris, men at Højbjerg havde rettet sit stålfaste blik mod José Mourinhos projekt i Nordlondon.

Det tyder altså på, at danskeren endte med at få sin vilje.

Og på nedenstående videoer fra klubbens Twitter-profil ruller han så hele charmen ud:

- Hey, Spurs-fans. Jeg er meget stolt og begejstret over at være her. Jeg kan ikke vente på at møde jer og spille foran jer. Hver gang, jeg trækker trøjen over hovedet, vil jeg give 100 procent, lover han i den ene video.

I den anden taler han om, hvor gerne han vil være en del af klubbens fremtid, og hvor meget ansvar han vil tage på banen. Han fortæller også, hvilke værdier han fik med fra sin opvækst, og den disciplin han lærte, da han som 16-årig drog til Bayern Münchens akademi.

Pierre-Emile Højbjerg nåede 109 Premier League-optrædener og fire scoringer for Southampton siden skiftet fra Bayern München i 2016. Han var anfører for klubben, indtil han gjorde det klart, at han ikke ønskede at forlænge sin kontrakt, der stod til at udløbe næste år.

Det er naturligvis også derfor, at prisen for den danske landsholdsspiller ikke kommer i nærheden af Joachim Andersens rekordhandel fra Sampdoria til Lyon.

