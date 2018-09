Pierre-Emile: - Jeg troede aldrig, det ville ske

Pierre-Emile Højbjerg troede aldrig, at han aldrig skulle få et rødt kort i sin karriere, da han så filmede sig til et mod Leicester

I slutningen af august oplevede Pierre-Emile Højbjerg noget, som han aldrig har oplevet før i sin spillemæssige karriere. Ved stillingen 1-1 mellem Southampton og Leicester filmede han sig til et rødt kort i sæsonens blot tredje kamp.

Det var en pinlig situation for 23-årige Højbjerg, som indrømmer, at han gik over stregen. Det fortæller han i et interview til TV2 Sport.

- Det var første gang i min karriere, jeg blev udvist. Jeg troede faktisk aldrig, det ville ske, fordi jeg skal være - og jeg er også - en type, som skal være klar over, jeg har et ansvar, og jeg skal vide, hvor grænsen ligger.

- Jeg gik over stregen, og så er det jo bare en dum måde at blive vist ud på. Jeg har fået de hug, jeg skulle, og det er, som det er. Dem har jeg taget, og det har givet mig lidt hår på brystet, siger Pierre-Emile Højbjerg.

Artiklen fortsætter under billedet...

Højbjerg bliver sendt fra banen. Foto: AP.

Og hår på brystet lader det til, at danskeren har fået. Han afsonede sin eneste karantænedag i Carabao Cuppen mod Brighton, hvorefter han var tilbage i startopstillingen weekenden efter mod Crystal Palace.

Også her prøvede midtbanespilleren noget nyt. Han scorede for første gang nogensinde i Premier League, da han i kampens overtid lukkede kampen med sin 2-0 scoring. Fra skurk til helt på en uge.

- Det var meget rart, at jeg seks dage efter udvisningen kunne få chancen fra start og sparke en enkelt ind. Det giver endnu mere blod på tanden, og det giver endnu mere lyst, siger Pierre-Emile Højbjerg.

Zanka giver vikar tørt på: Tænk dig om, før du blærer dig

Iskold Hareide: - Utænkeligt med voldsdømt spiller på landsholdet

Anføreren nægter at takke vikarlandsholdet: De valgte side

Premier League-stjerne tjente over 200 millioner: Nu er de brugt allesammen