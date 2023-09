Pilot frifindes i rapport om Leicester-helikopterstyrt

- Jeg har ingen idé om, hvad der foregår.

Det er en sætning, der sjældent varsler godt nyt. Og slet ikke, når den kommer fra en pilot.

Ordene blev ytret af Eric Swaffer, der sad bag roret i den helikopter, der i 2018 styrtede ned ude foran Leicesters hjemmebane.

Samtlige passagerer om bord, heriblandt klubbens ejer Vichai Srivaddhanaprabha, omkom i styrtet.

Pilotens gruopvækkende kommentar kom, få sekunder før helikopteren forulykkede.

Det viser en nylig rapport fra den britiske myndighed for undersøgelser af flyulykker (AAIB), der har efterforsket ulykken.

Foruden piloten, hans partner og Srivaddhanaprabha var to af klubejerens ansatte, Nursara Suknamai og Kaveporn Punpare, om bord på helikopteren.

Schmeichel var blandt de første

Ulykken skete, kort efter at helikopteren havde lettet fra banen, hvor Leicester og West Ham netop havde spillet.

Danske Kasper Schmeichel, der på tidspunktet spillede for Leicester, var blandt de første ude fra stadion, da ulykken var sket.

Her kunne han ifølge flere medier ses med tårer i øjnene ved synet af den brændende helikopter.

Klubejer Vichai Srivaddhanaprabha i selskab med daværende manager, Claudio Ranieri. Foto: Sakchai Lalit/AP/Ritzau Scanpix

Et dybt berørt Kasper Schmeichel ved en af flere mindehøjtideligheder for de omkomne. Foto: James Wilson/AP/Ritzau Scanpix

Ifølge den 209-sider lange rapport fra AAIB begyndte helikopteren at komme i problemer blot 130 meter oppe i luften.

Efterforskerne er kommet frem til, at pilotens pedaler mistede forbindelse til halerotoren.

Det resulterede i, at helikopteren drejede skarpt til højre, hvilket ifølge efterforskerne var 'umuligt' at kontrollere.

Den højt erfarne pilot gjorde ifølge efterforskerne alt, hvad han kunne for at forsøge at rette op på situationen.

Pilotens handlinger førte endda til, at han fik blødgjort landingen, hvilket betød, at fire ud af de fem om bord faktisk overlevede kontakten med jorden.

Kontrolsystemet slog fejl

Men ingen var dog i stand til at overleve den brand, der efterfølgende opstod på grund af en omfattende lækage af brændstof.

Efterforskerne har konkluderet, at helikopterens kontrolsystem slog fejl, fordi et kugleleje i halerotoren gik løs på grund af et tryk, der var opbygget over længere tid.

Rutinemæssige inspektioner af sådanne kuglelejer i helikoptere skal efter planen ske, efter at et fartøj har været i brug i mere end 400 timer.

Helikopteren i dette tilfælde havde kun været i brug i 331 timer, da ulykken indtraf.

AAIB er i kølvandet på styrtet kommet med en række anbefalinger til fremtidige sikkerhedsforbedringer.

En statue af Srivaddhanaprabha blev indviet på Leicesters stadium i april sidste år.