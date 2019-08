Pinlig diskussion: - Jeg var rasende

Paul Pogba havde chancen for at sikre Manchester United tre point i udekampen ude mod Wolverhampton, men missede straffesparket i 1-1-kampen.

På tv-billederne kunne man se Pogba og Rashford diskutere, hvem der skulle sparke straffesparket, og det irriterer den tidligere United-back Gary Neville, der nu er ekspert hos Skysports.

- Inden Pogba tog straffesparket, var jeg rasende. Hvorfor diskuteres det, hvem der tager straffesparket? Jeg kan ikke lide det. Det bør aldrig blive nogen debat, siger Neville.

- Pogba har misset fire straffespark i de seneste 12 måneder. Han har haft sin chance. Det er mærkeligt, der er noget, der ikke er rigtigt, siger Neville.

- De bør beslutte sig i omklædningsrummet for, hvem der sparker. Det her er pinligt, siger Neville.

- Det er et Manchester United-straffe. Ikke en tombola eller U5-fodbold på legepladsen, siger Neville.

Også den anden Skysports-ekspert, Jamie Carragher, undrer sig.

- Hvis du er manager og siger 'bare løs det jer to'...Det ser forfærdeligt ud på banen, når spillerne diskuterer, hvem der skal tage straffespark.

- Rashford har taget nogle strålende straffespark, og Solskjær må være stærk nok til at fortælle Pogba, at Rashford skal tage straffesparkene, siger Carragher.

Pogba ærgrer sig over brændt straffe. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Pogba misser. Foto: PAUL ELLIS/Ritzau Scanpix

I premieren sidste uge mod Chelsea udnyttede Marcus Rashford et straffespark, men manager Ole Gunnar Solskjær ser ingen grund til at udpege en fast straffesparkskytte.

- Vi har to, som kan tage straffe. Der er to, som bestemmer, hvem der føler sig mest sikker. Nogle gange går det ikke, siger Solskjær til Skysports.

- Når der er to, så er det den med mest selvtillid. Nogle gange vokser din selvtillid i løbet af en kamp. Andre gange er det 'jeg ønsker ikke at tage det i dag, fordi jeg har haft en dårlig dag' siger Solskjær.

Rashford forsvarer også Pogba.

- Paul ønskede at tage sparket, så simpelt er det. Han har scoret på utallige straffespark for os, og det er normalt også at misse et så.

Sidste uge skulle Rashford og Pogba også først afgøre sparkeren inden på banen. Foto: OLI SCARFF/Ritzau Scanpix

- Jeg sparkede sidste uge, så det var ikke et problem for mig at lade ham sparke denne uge, siger Rashford ifølge Skysports, hvor billeder dog også viser, at de to spillere på banen snakkede om, hvem der skulle sparke.

Eksperterne mener, at man har én straffesparksskyttte, og han sparker straffespark.

Lørdag gælder det hjemmekampen mod Crystal Palace.

Se også: Mourinho saver dansker over: - Der skal mere til

Drømmejobbet i United - sådan var det