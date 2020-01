Pinligt angreb på dansker

Vinderen har altid ret, siger man i sportens verden, og kun få vil bestride, at Liverpool-manager Jürgen Klopp er i gang med at cementere sin position som en sand vinder.

Med et forspring på 16 point (plus en kamp i hånden) ned til Manchester City skal der en del til for at sætte spørgsmålstegn ved hans dispositioner.

Men det vælger den tidligere Liverpool-forsvarer Steve Nicol at se stort på.

I ESPN's tv-studie var han i denne uge i en ophedet diskussion med franskmanden Julien Laurens, og her kunne skotten slet ikke se fidusen i den danske træner Thomas Grønnemark.

Steve Nicol på slap line på kassen. Foto: Stephan Savoia/Ritzau Scanpix

Den 44-årige skibonit er specialist i indkast og løbemønstrene omkring det, men det har ingen værdi, mener Nicol, der selv har spillet over 300 kampe for Liverpool.

- Fordi det kom fra et indkast, så så er det godt arbejde af indkast-træneren, for ved du hvad? Hvis vi ikke havde ham, så var det aldrig sket, siger han sarkastisk.

- Hvem gav de kreditten til, da Alexander-Arnold sendte det hjørnespark ind til Origi mod Barcelona. Var det hjørnesparkstræneren? Ren nonsens.

- Kan nogen fortælle mig, helt seriøst, hvilke kvaliteterne man skal have som indkast-træner?, tordnede Nicol, der selv har trænet Notts County og de amerikanske hold New England Revolution og Boston Bulldogs.

Thomas Grønnemark, verdensrekord i indkast. Privatfoto

Se også: Liverpool vilde med danske Thomas: Stærke resultater giver ny aftale

Hans franske modpart satte ham så på plads og argumenterede for, at Jürgen Klopp jo har valgt ham af en grund. Og at danskeren har fået lønforhøjelse.

- Han arbejder videnskabeligt. Han er ikke bare samlet op på gaden. Hans resultater i FC Midtjylland var klare. Det er ligesom med dødbolde. Dem har du arbejdet med, ikke? Det er ikke så skørt.

Under klippet, som ESPN har lagt ud, får 58-årige Nicol en hård medfart af seerne og bliver kaldt en dinosaur inden for fodboldverdenen.

I efteråret kom det frem, at Liverpool var blandt de bedste i Europa til at beholde bolden efter et indkast efter netop FCM - læs historien her.

Grønnemark arbejder for også for hold som Ajax og Gent.

Se også: Dansker-hyldest tog fart: Fem sekunder blev afgørende

Se også: Kun på Ekstra Bladet: Se Barcelona mod danskerklub

Jagtet af storklub