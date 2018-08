Pinligt! Danskerbrag endte i drama - Højbjerg fik rødt for film

Der var to danskeropgør på menuen i Premier League lørdag, hvor Southampton tog imod Leicester City, mens Huddersfield tog imod Cardiff City.

For Southampton havde både Jannik Vestergaard og Pierre-Emile Højbjerg fået plads i startopstillingen, mens Kasper Schmeichel som sædvanligt vogtede buret for Leicester City.

Det var hjemmeholdet Southampton, der først fik netmaskerne til at blafre, da Ryan Bertrand overlistede Schmeichel efter 52 minutter. Den føring holdt dog ikke længe, og blot fire minutter senere bragte Demarai Gray balance i regnskabet.

Et forsøg på at filme kostede Højbjerg sit andet gule kort. Foto: ALLOVERPRESS

I slutminutterne kom Højbjerg dog til at spille en uheldig hovedrolle, da han modtog sit andet gule kort og måtte gå tidligt i bad efter 77 minutter. Højbjergs holdkammerater kunne ikke holde stand og i overtiden sendte Harry Maguire 2-1-scoringen ind for Leicester City.

Det betyder, at Southampton har et point efter tre runder, mens Leicester har seks.

Andetsteds jagtede Huddersfield og Cardiff sæsonens første point, og det fik de begge, da opgøret endte uden scoringer og uden vinder.

Til opgøret havde Huddersfield Mathias Zanka Jørgensen og Phillip Billing i startopstillingen, mens Jonas Lössl fik de sidste 80 minutter, efter at han erstattede Ben Hamer efter et kvarter. Kenneth Zohore fik 60 minutter for Cardiff.