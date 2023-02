Pinligt kollaps: Tottenham helt i knæ

Efter en ellers glimrende indledning på kampen gik Tottenham ned med flaget og indkasserede et pinligt 1-4 nederlag til Victor Kristiansen og Leicester

I lørdagens Premier League-opgør mellem Leicester og Tottenham stod den på danskerduel.

Det var novicen mod generalen - Victor Kristiansen mod Pierre-Emile Højbjerg.

Og trods en kostelig klodsethed undervejs fra Kristiansen var det den 20-årige danske Leicester-spiller, der til slut kunne juble med en 4-1 sejr efter et chokerende Tottenham-kollaps i første halvleg.

Fortvivlede Tottenham-spillere - ganske forståeligt. Foto: Molly Darlington/Ritzau Scanpix

To halvlege i én

Tottenham rejste til Leicester fyldt med selvtillid efter en 1-0 sejr over Manchester City i sidste spillerunde.

Pierre-Emile Højbjerg og co. formåede da også at omsætte selvtillid til dominans - i hvert fald i den første halvdel af de indledende 45 minutter.

Rodrigo Bentancur fik både en ostemad og sit navn på scoringstavlen, før Leicester vågnede op. Og så gik det ellers stærkt på King Power Stadium!

Victor Kristiansen (yderst til venstre) jubler med holdkammeraterne efter James Maddisons scoring til 2-0. Foto: Geoff Caddick/Ritzau Scanpix

Et underligt desillusioneret Tottenham-mandskab kunne se hjemmeholdets Nampalys Mendy, James Maddison og Kelechi Iheanacho score til henholdsvis 1-1, 2-1 og 3-1 - på bare 25 minutter.

Det mærkværdige kollaps blev fuldendt i anden halvleg, da Harvey Barnes afgjorde forestillingen med opgørets sidste scoring.

I flere situationer var Tottenham-forsvaret uhyre passivt og tillod Leicester-spillerne alt for megen tid med bolden omkring målfeltet. Det blev straffet konsekvent.

Sjældent ses et tophold kollapse sådan, og flere gange undervejs fangede kameraet et tomt og handlingslammet udtryk på Tottenham-manager Antonio Contes ansigt.

Sådan så Antonio Conte ud gennem det meste af den pinlige Tottenham-affære. Foto: Molly Darlington/Ritzau Scanpix

Uheldig hovedrolle

Én Leicester-spiller er utvivlsomt særligt glad for sejren, nemlig danske Victor Kristiansen.

I sin anden Premier League-start i streg, og den blot tredje kamp for Leicester siden skiftet, spillede danskeren nemlig en uheldig og ufrivillig hovedrolle ved Tottenhams føringsmål.

Efter et kvarters spil blev et Spurs-hjørnespark rettet af og havnede for fødderne af den nye Leicester-dansker.

Reaktionstiden var kort, og højreskøjten svigtede.

I stedet for en clearing spillede Kristiansen Tottenhams Rodrigo Bentancur fri foran målet.

Du kan se Tottenham-scoringen i videoen over artiklen.

Her går det galt for Victor Kristiansen foran eget mål. Foto: Viaplay

Men en halv time og tre scoringer senere var danskerkokset glemt.

Både Victor Kristiansen og Pierre-Emile Højbjerg fik fuld spilletid. Kristiansen har dermed sejret i alle sine tre optrædener for Leicester og må siges at have fået en drømmestart i sin nye Premier League-tilværelse.

Med nederlaget misser Tottenham tre vigtige point i kampen om en placering i top fire i Premier League.