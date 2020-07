Pistol for panden: 'I har 48 timer'

Handel med fodboldspillere kan være benhård forretning, og nu er danske Pierre-Emile Højbjerg endt midt i et sandt tovtrækkeri.

Det er ingen hemmelighed, at både Tottenham og Everton er interesserede i danskeren, der blot har et år tilbage af kontrakten med Southampton, og nu lader sidstnævnte til at have fået nok af at vente.

Ifølge London-avisen Evening Standard har Southampton meddelt Tottenham, at de skal forbedre deres bud på Højbjerg inden 48 timer - ellers kan de glemme alt om en handel.

Pierre-Emile Højbjerg i aktion for Southampton. Foto: Frank Augstein/Ritzau Scanpix

Det sker umiddelbart samtidig med, at Everton ifølge Talksport har fået afvist et bud på 165 millioner kroner. Et beløb, der kan stige til 205 millioner kroner, hvis alle bonusser bliver aktiveret.

Netop prisen er det helt store problem.

Southampton har accepteret, at de mister Pierre-Emile Højbjerg, fordi han vil kunne forlade klubben kvit og frit næste sommer. Men klubben fra sydkysten kræver angiveligt 290 millioner kroner for danskeren, der fik frataget anførerbindet tidligere på sæsonen, fordi han ikke vil forlænge sin kontrakt.

Den pris nægter Tottenham at betale for en spiller, der er gratis om 12 måneder, og det vil Everton udnytte til at sikre sig Højbjerg. Problemet er bare at den 24-årige midtbanespiller ifølge engelske medier foretrækker et skifte til London-klubben.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har London-klubben hidtil blot budt 123 mio. kroner, så der skal helt andre boller på suppen, hvis Pierre-Emile Højbjerg skal være den næste dansker på Tottenhams midtbane.

En ekstra krølle på halen er, at Tottenham og Southampton også har et andet mellemværende forud for sommerens transfercirkus.

Tottenhams højreback Kyle Walker-Peters er således lejet ud til Southampton, der ønsker at gøre den aftale permanent. Derfor kan den 23-årige forsvarsspiller potentielt blive brugt i en forhandling om den danske hovedattraktion.

Uanset hvad prisen bliver, ser Southampton ud til at score en fin skilling på Højbjerg, der blev hentet i Bayern München for 105 millioner kroner i 2016.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Pierre-Emile Højbjerg allerede været forbi Tottenhams træningsanlæg, men altså endnu uden tilladelse fra sin nuværende arbejdsgiver til at kunne skriver under på en kontrakt med José Mourinhos mandskab.

