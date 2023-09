PL-kaptajn i slåskamp: Politiet efterforsker

Newcastles anfører, Jamaal Lascelles, tog angiveligt del i et slagsmål i byens gader forrige søndag

Slag, spark og vild tumult.

Det var på menuen, da Newcastle-anfører Jamaal Lascelles tog del i et vildt slagsmål i Newcastles gader forrige søndag.

Det skriver The Athletic.

Videoen afslører, at en større gruppe slår, sparker og overfalder hinanden, og her skulle Newcastle-kaptajnen have taget del i urolighederne.

Nu undersøger politiet

Sagen - og den tilhørende video - har fået Newcastles politi til at gå ind i sagen.

Politiet oplyser, at der ikke har været nogen anholdelser endnu, men at politiet efterforsker og undersøger sagen.

- Kort efter klokken 4 søndag modtog vi en anmeldelse om uroligheder med flere personer involveret i Newcastle centrum.

- Vi sendte betjente til gerningssteder, men de involverede havde allerede forladt stedet, da de kom. Efterforskningen fortsætter, men alle med information bør kontakte os, lyder det fra en talsperson fra det lokale politi.

Newcastle har ikke ønsket at kommentere sagen.