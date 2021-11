PL-klub får ny træner

Kun godt en uge nåede Dean Smith som arbejdsløs efter sin fyring i Premier League-klubben Aston Villa.

Mandag morgen meddeler Norwich således på sin hjemmeside, at klubben har hyret 50-årige Smith som ny cheftræner og Craig Shakespeare som assistent.

Kontrakten løber til sommeren 2024.

- Det har været syv hektiske dage, men jeg er virkelig glad for at være tilbage i arbejde for Norwich i Premier League, siger Smith til klubbens hjemmeside.

Norwich fyrede for ni dage siden tyskeren Daniel Farke og har siden spejdet efter en afløser. Og han er altså nu fundet.

Dean Smith blev efter godt tre års ansættelse for otte dage siden fyret i Aston Villa, der har erstattet ham med Steven Gerrard.

Inden da stod Smith i spidsen for danskerklubben Brentford, hvor han havde danske Thomas Frank som assistent.

Norwich har blot samlet fem point i sæsonens første 11 kampe og ligger sidst i Premier League med fem point op til Watford lige over nedrykningsstregen.