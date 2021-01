PL-klub vil købe tidligere FCK'er

Robin Olsen er udlejet fra Roma til Everton i den indeværende sæson, og muligvis bliver han også i den engelske Premier League-klub på længere sigt.

Hidtil har den svenske keeper spillet tre kampe for Everton - blandt andet cupkampen mod Manchester United - og manager Carlo Ancelotti vil gerne sikre den tidligere FC København-spiller på en permanent aftale.

Det fortæller han til flere engelske medier, heriblandt Daily Mail.

- Vi er glade for at have ham, siger Carlo Ancelotti og fortsætter:

- Han er en målmand med erfaring, så jeg tror, vi skal tale med ham og hans agent for at finde en løsning, så han kan være permanent her. Det kan blive i januar eller i juni.

- De kampe, han spillede, klarede han godt. Han var komfortabel, og han var stille og rolig. Jeg tror også, han giver Jordan Pickford (førstemålmanden, red.) god støtte.

Robin Olsen har kontrakt med Roma frem til 2023, men den italienske klub har tidligere givet udtryk for, at han ikke er i deres planer.

Det er ikke nødvendigvis godt nyt for danske Jonas Lössl, hvis Robin Olsen kommer til klubben permanent. Den 31-årige dansker har end ikke fået sin debut for Everton endnu, siden han kom til klubben i sommeren 2019.

