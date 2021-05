PL-klubejer sagsøger Premier League

Mike Ashley anklager Premier League for at have blokeret et salg af Newcastle United FC sidste sommer, og nu søger han kompensation.

Ifølge Newcastle-ejeren havde han et saudiarabisk støttet bud på omkring 2,5 milliarder kroner.

Det skriver BBC.com.

Mike Ashley søger kompensation for 'tab af profit, alternativt, mulig profit', og derudover vil han have Premier League til at omstøde deres beslutning om at afvise købet af klubben.

Premier League mener tværtimod ikke, at de har afvist et salg af Newcastle.

Slut med de mørke kræfter

Konsortiet, der blev ledet af Amanda Stavely, bakkede ud af aftalen om at købe klubben i august sidste år, men Ashley håber stadig, han kan sælge klubben til dem.

- Det er slut med de mørke kræfter, der forhindrer klubben i at blive den storklub, som fansene fortjener, siger han ifølge BBC.

Newcastle United skal senere fredag møde Leicester City, og med en sejr kan de så godt som næsten sikre sig overlevelse i Premier League.