PL-legende i tårer: Misrøgtet af forældre

I en tv-dokumentar genser Arsenal-ikonet Ian Wright det barndomshjem, der var scenen for den misrøgt, hans mor og stedfar udsatte ham og hans brødre for

Det blev en særdeles følelsesladet rejse tilbage til en traumatisk barndom for Arsenal-legenden Ian Wright, da han for nylig deltog i en BBC-dokumentar, ’Home Truths’.

Den tidligere stjerneangriber, der i dag arbejder som fodboldekspert på tv, genser for første gang det nabolag, hvor han og hans brødre blev misrøgtet af deres mor og stedfar.

Det kalder i flere omgange tårerne frem hos Wright, der i dag er 57 år.

Det fortæller The Sun.

Det er første gang, han taler om sin grumme fortid, og i programmet møder han andre, der har været udsat for samme typer af misrøgt, og de taler sammen om, hvordan man som voksen håndterer den slags frygtelige bagage.

Ian var ikke ret gammel, da hans biologiske far forlod familien, der også talte brødrene Nicky og Morris. Familien boede i en lejlighed ved Honor Oak Estate i Lewisham i det sydlige London.

Han husker, hvordan han og Morris delte et soveværelse med mor og stedfar. Brødrene og forældrene delte hver deres seng, og han fortæller, hvordan hans storebror holdt ham for ørerne under stedfarens overgreb på moderen.

Ian Wright nettede hele 185 gange i Arsenal-trøjen. Foto: Ian Hodgson/Ritzau Scanpix

Ian Wright, der i dag selv er far til otte børn, beretter, at han i årene efter lod som om, de voldelige optrin aldrig havde fundet sted. Men da han som 32-årig var en etableret stjerne i Premier League, begyndte han endelig i terapi for at få hjælp til sine traumer.

Wright, der senere også spillede for Crystal Palace, West Ham, Burnley, Nottingham Forest og Celtic, fortæller, at han havde båret på en indre vrede i mange år, efter at også han og hans brødre – han selv mest - var blevet mishandlet af deres stedfar.

Ved barndomshjemmet demonstrerer han endda nogle af de overgreb, han var udsat for dengang. Blandt andet blev han tvunget til at stå med ansigtet trykket mod en kold væk, mens stedfaren så fodbold i tiv. Det var forbudt at røre sig, og seancen var bestemt ikke godt for hans fremskredne astma.

Tårerne får frit løb, da han igen står med hænderne på samme væg.

Ian Wright fortæller, hvordan han efter stedfarens fraflytning, blev en rod som teenager og tit røg i slagsmål for at komme af med alle sine aggressioner.

Forholdet til hans mor skræmmer ham at tænke på. Hun udøvede psykisk tortur og fortalte ham, hvor meget hun fortrød, at han ikke var blevet en abort.

Da han blev professionel, sørgede han ikke desto mindre godt for hende.

Han forlod skolen som 14-årig og fik arbejde som gipsarbejder, indtil Crystal Palace spottede ham som 21-årg i Sunday League.

Siden blev han et stort ikon på Arsenals tidligere stadion, Highbury. Han scorede ikke færre end 185 mål for klubben.