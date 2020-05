PL-legende kæmper med dæmoner: Overvejer selvmord

Den tidligere Newcastle- og Manchester United-helt Andy Cole høstede masser af succes i sin aktive karriere i Premier League.

Men siden målslugeren indstillede karrieren, har livet langt fra været nogen dans på roser.

I sommeren 2015 blev Cole nemlig diagnosticeret med en alvorlig nyresygdom, som gjorde, at hans nyrer kun fungerede på stærkt nedsat kraft.

To år senere fik Cole så en transplantation, som var en hård omgang at komme igennem, og som har voldt megen besvær i de seneste år.

Mange vil nok huske angrebskonstellationen med Andy Cole og Dwight Yorke, som skabte skræk og rædsel blandt Uniteds modstandere fra 1998-2001. Arkivfoto: Thomas Borberg

Coronapandemien har bestemt ikke gjort livet lettere for Andy Cole, der på grund af nyretransplantationen må holde sig i selvisolation.

De vedvarende helbredsproblemer har taget så hårdt på den nu 48-årige fodboldlegende, at han har overvejet at gøre ende på sit eget liv.

- Der er mange, mange gange, hvor jeg har ønsket at give op. Punktum. Ikke kun på livet men på det hele. Det er blevet så svært det hele.

- Sidste onsdag havde jeg store problemer. Det kom ud af det blå, og jeg var nødt til at blive i sengen. Jeg måtte erkende mit nederlag og sige, at 'det bliver ikke min dag'. Tidligere ville jeg have kæmpet. Men i sidste ende ved jeg, at jeg kan komme igennem det, siger Andy Cole i et stort interview med The Guardian.

Her ses Andy Cole ved en konference i 2010. Foto: Bobby Yip/Ritzau Scanpix

Andy Cole, der siden han stillede støvlerne på hylden, bl.a. har fungeret som ambassadør i Manchester United og assistenttræner i Southend United, understreger, at selv om han har haft mange mørke perioder, så insisterer han på at komme styrket ud af sit sygdomsforløb.

- Jeg er her stadig. Det er det vigtigste. Men folk forstår ikke, hvad man må gå igennem med denne sygdom. Folk kigger på transplantationspatienter og konkluderer, at man ser fin ud. Det kan også være tilfældet udenpå. Men indeni kæmper man med medicin og humørsvingninger.

- Jeg har været meget heldig, og jeg er ikke sur over min situation. Det hårdeste er det psykiske, fordi humøret kan svinge vildt fra den ene dag til den anden, siger Andy Cole i det store interview, som du kan læse her.

- Det er en rutsjebanetur for mig. Men jeg må fortsætte med at kæmpe, så hårdt jeg kan, og være så positiv som overhovedet muligt. Det er svært, når jeg sidder her alene og har al den tid til at tænke over tingene.

Andy Cole scorede 187 mål i Premier League, og kun Wayne Rooney samt Alan Shearer har nettet flere gange. Andy Cole nåede også at spille for blandt andre Blackburn, Fulham, Manchester City og Newcastle.

