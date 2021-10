PL-stjerne bliver polak

Matty Cash. Navnet klinger ikke ligefrem polsk.

Ikke desto mindre er den engelskfødte Aston Villa-back nu klar til at tørne ud for Polens fodboldlandshold.

Det oplyser Det Polske Fodboldforbund (PZPN) på sin hjemmeside.

Matty Cash har således fået polsk statsborgerskab, som han supplerer med det engelske pas, han har været i besiddelse af, siden han kom til verden i London-forstaden Slough i 1997.

Premier League-spilleren har aldrig boet i Polen, og vi skal to generationer tilbage for at finde årsagen til, at Matty Cash overhovedet kan få polsk statsborgerskab.

Hans bedstefar var nemlig polsk, og i familien har man i flere år talt om, at Cash kunne tørne ud for Polen.

Godkendelsen af Cashs statsborgerskab blev underskrevet af selveste præsidenten i Polen, Andrzej Duda, tirsdag.

- Matty kontaktede os for to-tre år siden, og jeg vil ikke lægge skjul på, at vi lagde mærke til det med det samme, siger Maciej Chorazyk, der er PZPN's ansvarlige for scouting af polske talenter i udlandet.

Hovedpersonen selv er begejstret over muligheden for at spille for Polen.

- Det her er en meget vigtig dag for mig og min familie, skriver han på Twitter.

Landstræner Paulo Sousa skal inden længe udtage sit hold til Polens VM-kvalifikationskampe mod Andorra og Ungarn, og han har bemærket, at Matty Cash og hans familie håber, at den 24-årige højreback hurtigt kan komme i betragtning til debut.

- De vil gerne have ham med så hurtigt som muligt, så han kan hjælpe vores hold, siger den portugisiske træner som forventer, at det polske publikum vil tage imod Cash med åbne arme.

- Den polske befolkning har vist mig, hvor meget de elsker fodbold, og hvordan de identificerer sig med alle, der repræsenterer landet, siger Sousa.

Matty Cash har spillet i Aston Villa siden sommeren 2020 og har spillet i alt 37 Premier League-kampe for klubben. Han har aldrig repræsenteret England på landsholdsniveau.