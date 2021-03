PL-stjerne får rørende gave af sin bror

- Jeg er så privilegeret at have en levende donor, og jeg skylder ham selvsagt mit liv, siger Kevin McDonald, der nu må sige stop efter 12 års nyresygdom

Kevin McDonald har ikke udfyldt sin naturlige lederrolle på Fulhams centrale midtbane i denne sæson, og han kan som 32-årige meget vel også være færdig med at spille på øverste niveau.

Det skyldes en kronisk nyresygdom, der gennem et stykke tid er blevet så forværret, at han lige nu venter på at få transplanteret en nyre fra sin bror. En operation, der er forsinket på grund af corona-situationen.

- Fodbold har været fantastisk for mig, men det her skal der tages hånd om nu, forklarer Kevin McDonald, der har levet med sygdommen og spillet topfodbold med den i 12 år.

- Det skal klares nu for at sikre, at jeg kan vende tilbage til en normalt liv igen.

Anfører Tom Cairney og viceanfører Kevin McDonald fejrer oprykningen til Premier League i playoff-finalen i 2018. Foto: Robin Parker/Sportimage/AP/Ritzau Scanpix

Den ellers så driftsikre midtbaneslider, der har fem landskampe for Skotland, har i ventetiden været med til at træne klubbens ungdomshold som led i en fremtidig uddannelse indenfor faget.

- Jeg er 32 og kunne måske spille, til jeg er 35. I Premier League går det måske lige hurtigt nok. Jeg ved, hvor jeg er i min karriere.

- Jeg ved heller ikke, om jeg vil ønske at spille fodbold efter operationen, og om jeg vil være i stand til det, fysisk som mentalt. Derfor går jeg trænervejen, siger Kevin McDonald, der kom til Fulham fra Wolwerhampton i 2016, til klubbens hjemmeside.

Han er selvsagt taknemmelig over, at hans bror vil give ham en nyre, ligesom en god ven har stået standby med samme tilbud.

- Jeg har gennem hele min karriere vidst, at den ville ende med en transplantation. Vi ønskede, at det skulle ske efter karrieren, men med de seneste testresultater må det ske inden da.

- Jeg kunne måske hænge på med fire ugentlige dialyser, men der kommer et punkt, hvor tingene bare må ske. Jeg er så privilegeret at have en levende donor, og jeg skylder ham selvsagt mit liv, siger Kevin McDonald.

