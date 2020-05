PL-stjerne hårdt ramt: Jeg er i rehabilitering

Bournemouths Jordon Ibe har truffet nogle dumme beslutninger, og han forsøger nu at få hjælp til sine mentale problemer

Det har ikke været nogen nem sæson i Premier League for Jordon Ibe.

Ikke på grund af coronakrisens udbrud, for problemerne begyndte allerede i sommeren 2019 for det tidligere Liverpool-talent, der gennem de seneste sæsoner har været fast mand i Bournemouth.

For knap et år siden bragede Jordon Ibe sin Bentley ind i en café og flygtede herefter fra åstedet. Han blev senere pågrebet af politiet og fik frakendt sit kørekort i 16 måneder.

Det har dog ikke stoppet Jordon Ibe i at køre videre i sin bil, men lovens lange arm har flere gange haft fat i fodboldspilleren og sigtet ham på ny.

Nu står Jordon Ibe så frem i et interview med britiske The Telegraph, hvor han undskylder og forsøger at forklare sin kaotiske opførsel.

- Jeg vil gerne sige undskyld for mine handlinger i den seneste tid og sætte ord på omstændighederne omkring min opførsel, siger Jordon Ibe og fortsætter.

- Jeg er lige nu i rehabilitering, og jeg håber, at jeg med den rette hjælp kan få et bedre mentalt helbred, så jeg kan koncentrere mig om at blive en bedre person, efter jeg har truffet nogle dårlige beslutninger, siger Jordon Ibe i interviewet.

Den 24-årige fodboldspiller står, ifølge ham selv, frem, fordi han håber, at andre mennesker med mentale problemer vil søge hjælp tidligere, end han selv gjorde.

- Helbredet er vigtigere end noget som helst andet, og lige nu koncentrerer jeg mig om at få det bedre, før jeg overhovedet kan begynde at tænke på fodbold igen.

Bournemouth købte Jordon Ibe for rundt regnet 130 mio. kr. i 2016. Denne sæson har han senest spillet for Premier League-klubben i september.

Jordon Ibes kontrakt udløber til sommer.

