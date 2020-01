PL-stjerne lænset for flere millioner

Indbrudstyve har været på spil hos franske Mamadou Sakho, der er blevet lænset for værdier for næsten fem millioner kroner

Crystal Palaces franske forsvarsstjerne, Mamadou Sakho, har været offer for et indbrud.

Han og hustruen Majda samt deres tre børn var bortrejst, mens indbrudstyve lænsede deres 45 millioner kroners palæ for værdier op mod fem millioner kroner.

Indbruddet skete 27. december, men først i går kunne 29-årige Sakho meget kortfattet give en status til Evening Standard:

- Alt er okay. Min kone og jeg er okay, lød kommentaren, mens han afslog at kommentere yderligere.

Huset i det fashionable Wimbledon er lejet af Sakhos landsmand Nicolas Anelka, og Evening Standard fik også en - ligeledes kortfattet - kommentar fra Anelkas hustru, Barbara Tausia.

- Huset er udlejet, så jeg ved ikke, hvad der er sket med dem. Ja, jeg kendte til det, men jeg har ingen detaljer. Alt er okay, sagde hun.

Netop Wimbledon-kvarteret har været genstand for talrige indbrud i fashionable palæer.

Den største sag fandt sin afslutning i sommer, hvor den såkaldt 'Wimbledon Prowler', Asdrit Kapaj, blev idømt 14 års fængsel efter at have erkendt sig skyldig i 26 indbrud og indbrudsforsøg i kvarteret. Et af dem faktisk mod Nicolas Anelka tilbage i 2014, hvor den franske angriber jagtede ham gennem baghaven.

For nyligt blev den i England berømmede kok Marcus Wareign udsat for et lignende indbrud i samme kvarter, hvilket har fået politiet til at frygte, at indbrudsrækken, der også omfattede tennislegenden Boris Beckers hus, ikke er slut med Kapajs fængsling.

Mamadou Sakho, der i Crystal Palace tjener i omegnen af fire millioner kroner om måneden, spillede kampene efter indbruddet og lod ikke til at være mærket af det. Han sad dog uden for i seneste kamp, da Arsenal var på besøg og fik 1-1.

Crystal Palace ligger nummer ni i Premier League med 29 point for 22 kampe. London-klubben har fem point op til Manchester United, der på femtepladsen indtager den sidste placering, som kaster europæisk fodbold af sig.

