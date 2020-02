PL-stjerne må sende mindreårig kæreste hjem

Kontrakter og kærlighed går ikke altid lige godt i spænd.

Det kan 15-årige Mel Maia skrive under på hjemme i Brasilien, hvorfra hun må nøjes med at være kæreste med sin tre år ældre fodboldspiller, Joao Pedro på transatlantisk distance.

Ungersvenden, der netop har skrevet kontrakt med Watford i Premier League, er nemlig løbet ind i det problem, at den seksuelle lavalder i Storbritanien er 16 år, og det betyder, at han har måttet sende sin unge flamme ud af England og hjem til deres fælles fædreland.

Det fortæller Daily Star.

Angriberen kysser på de sociale medier kæresten farvel på, og der vil altså gå et stykke tid, før hun vender tilbage.

- Både Joao og hans kæreste er bevidste om de både juridiske og kulturelle forskelle mellem Storbritanien og Brasilien. Hun er fløjet tilbage til Brasilien og har ingen intentioner om at vende tilbage til England, før hun er fyldt 16, siger en talsmand for klubben til avisen.

Joao Pedro, som Watford har hentet hos Fluminense, havde selv lidt problemer med at skaffe arbejdstilladelse, men nu har han fået en aftale for fem år og fik forleden debut i FA Cup-kampen mod Tranmere.

Pedro er ikke den første brasilianer, der har fået kærligheden i klemme i forbindelse med et skifte til engelsk fodbold.

Det samme skete i sin tid for Kleberson, der takkede nej til et tilbud fra Leeds, fordi hans kæreste ikke var gammel nok til at følge med til Yorkshire. Siden skrev han i 2003 kontrakt med Manchester United, da hun var ’lovligt’ selskab i England.

