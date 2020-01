PL-stjerner fik fløjet 22 modeller ind efter kæmpe-sejr

Teambuilding kan foregå på mange forskellige måder.

Flere Manchester City-spillere valgte efter sidste weekends 6-1-massakre over Aston Villa at fejre sejren med 22 italienske Instagram-modeller.

Det var med manager Pep Guardiolas tilladelse, at spillerne kunne have en hyggelig aften sammen. Det skriver det engelske medie Daily Mail. Om spanieren dog vidste, at flere modeller var inviteret, melder historien intet om.

Ifølge mediet, var det folk tæt på klubben, der arrangerede det hele.

De 22 modeller blev indlogeret på The Mere Golf Resort & Spa i Knutsford, som ligger sydøst for Manchester.

En af modellerne var Amira Paula, som ses på billedet her:

En anden italiensk model, som var fløjet ind til England, var Marta Tejada. Hun lagde en video op på sin lukkede Instagram-konto, hvor hun poppede en flaske champagne i sengen, ifølge Daily Mail.

Her ses hun på et billede tilbage fra oktober:

Også modellen Chiara Battola postede billeder fra besøget på sin lukkede Instagram-konto, hvor hun lagde dem op som story. Blandt andet et hvor hun ligger i en pool og slapper af.

Daily Mail skriver ikke, hvilke og hvor mange Manchester City-spillere som deltog i festen.

I begyndelsen af denne uge fik spillerne desuden to fridage af Guardiola. Her valgte flere at tage et par dage til udlandet.

Manchester City er kommet fremragende fra land i 2020. Fire sejre i fire kampe med en målscore på samlet 15-4 i Premier League og de to pokalturneringer. De har dog stadig 14 point op til Liverpool, som har en kamp i hånden.

