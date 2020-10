Plager om bolden: Lad mig sparke

Anfører Cesar Azpilicueta måtte fysisk skride ind, da Tammy Abraham mente, at han skulle have lov at sparke straffespark i stedet for Jorginho

Det kan være hårdt for en angriber at være med i en storsejr men alligevel at skulle gå fra banen uden selv at score.

Tag nu bare Tammy Abraham, der havde set holdkammeraterne Ben Chilwell, Kurt Zouma og Jorginho score og bringe holdet foran 3-0 mod Crystal Palace – sidstnævnte på straffespark.

Det sidste er en ikke uvæsentlig detalje, for lidt senere fik værterne endnu et straffespark, og så synes den 23-årige angriber altså, at det var hans tur til at sparke fra pletten. Faktisk tiggede og bad han om at få lov.

Så ivrig var han, at anfører Cesar Azpilicueta måtte blande sig fysisk og sikre sig såvel bolden, som at den på forhånd aftalte skytte også var manden, der fik lov at eksekvere.

Det gjorde Jorginho sikkert, mens Tammy Abraham var den eneste holdkammerat, der ikke kunne fremtvinge så meget som et lille smil over hans fuldtræffer.

Episoden trak masser af fordømmelse til Abraham på de sociale medier, og efter kampen måtte også Chelsea-manager Frank Lampard forhold sig til den.

- Det er blevet håndteret i omklædningsrummet, sagde han til BT Sport.

- Jeg vil gerne have ledere, og jeg har ikke noget imod lidt konflikt, hvis Tammy gerne ville tage det, fordi han også ønskede at score, og så blev sat lidt på plads.

Jorginho scorer sikkert for anden gang fra pletten. Foto: Reuters/Neil Hall/Ritzau Scanpix

- Jeg sætter pris på hans iver, for han havde leveret en præstation, der fortjente en scoring, men reglerne er sådan, at man ikke springer andre over på listen, med mindre vi helt sikre på resultatet eller en spiller har mulighed for at lave hattrick. Det kræver dog, at jeg sanktionerer det, lød det fra Frank Lampard.

Fænomenet er kendt i de fleste ligaer, og herhjemme var FCK-angriberen Pieros Sotiriou sidste år helt vild efter at komme på tavlen i en 6-1 ydmygelse af OB.

En vred Pieros Sotiriou føres væk af Nicolai Boilesen og Andreas Bjelland, så Robert Skov kan få lov at tage straffesparket. Foto: Lars Poulsen

Cyprioten havde selv trukket straffesparket og var ikke vild med at se Robert Skov samle bolden op. Han konfronterede Skov, og Andreas Bjelland måtte storme frem fra sin plads i det centrale forsvar for at få styr på holdkammeraten.

Skov scorede og lavede i øvrigt hattrick.

