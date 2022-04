Planlægger stor protest

Manchester United har kun vundet én af holdets seneste syv kampe på tværs af turneringer, top-4 i ligaen er ved at sejle væk, og Champions League-livet i denne sæson er forbi.

Det er hårde tider for den stolte klub, hvis fans tålmodighed nok en gang er sat på en alvorlig prøve. Og for nogle er bægeret løbet over.

Fangrupperingen med navnet '1958' har på de sociale medier opfordret til protest mod klubbens amerikanske ejere, Glazer-familien, til lørdagens hjemmekamp mod Norwich.

Opfordringen går på, at man går i en fællesmarch til Old Trafford, men at man bliver uden for stadion i de første 17 minutter af kampen.

- Et minut for hvert år disse bastarder har ejet klubben. Hvis I vil det nok, så bliver I uden for stadion med os de første 17 minutter, skriver '1958'-gruppen i et opslag på Twitter og tilføjer spydigt:

- Lad os bare erkende det: I ikke kommer til at misse meget action alligevel.

Sidste år i maj måtte en hjemmekamp mod Liverpool udsættes, da fans tiltvang sig adgang til stadion inden kampen, som skulle spilles uden tilskuere. Uden for stadion var der også protester.

Ved den lejlighed gik vreden især på Uniteds medlemskab af den senere nedlukkede Super League, hvor 12 klubber ville bryde ud af det europæiske fodboldfællesskab.

'1958'-gruppen slår dog fast, at lørdagens protest ikke har til formål at få kampen afbrudt.

- Dette er ikke en ny Liverpool-episode. Vi tror på, at det var en engangsforestilling. Dette er begyndelsen på konstante, ubarmhjertige, fredelige og lovlige protester mod vores ejere, lyder det i udmeldingen.

Twitter-kontoen for '1958' har lidt over 9000 følgere, og i skrivende stund er opfordringen til protest blevet retweetet 3745 gange, mens lidt over 6900 brugere har liket opslaget.