Planter knæ i nakken af modstander

Christian Nørgaard gjorde sig i den grad bemærket i første halvleg mod Brighton, da han gik ind i en duel med et løftet ben

På den centrale midtbane er han kendt for at rydde op, og det kræver til tider, at han spiller hårdt.

Mod Brighton var det ingen undtagelse, da Christian Nørgaard og resten af Brentford-mandskabet gæstede Amex Stadium søndag aften i Premier League.

Efter cirka 10 minutters spil gik den danske nummer seks ind i en duel med Enock Mwepu.

Noget voldsomt.

I forsøget på at nå kuglen med hovedet før sin modstander, havde Nørgaard placeret sit højre ben lidt for højt og ramte Mwepu direkte i nakken med knæet.

Se situationen i toppen af artiklen.

Mwepu ømmede sig i et minuts tid på græstæppet, mens Nørgaard slog lidt ud med armene.

Han slap for en advarsel i situationen, men fik dog et senere i opgøret lige inden pausen. Hans femte i sæsonen.

Nørgaard er en vigtig del af manager Thomas Franks mandskab, og han spiller fra start i langt de fleste kampe.

Tidligere søndag kom det frem, at han er den spiller i Premier League, der har stået for flest vellykkede tacklinger indtil videre i sæsonen.

Kampen mellem Brighton og Brentford endte med en 2-0-sejr til hjemmeholdet, og de sløjfede således en målrig 'Boxing Day', hvor seks andre kampe blev afviklet.