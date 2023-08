Pligt-sejr over oprykker

Chelsea fik fredag sæsonens første sejr under Mauricio Pochettinos ledelse, da det hjemme gik ud over oprykkeren Luton.

Raheem Sterling gik forrest for værterne med to scoringer og en assist, og især 1-0-målet var en nydelse for tilhængere af dribleture forbi flere modstandere.

3-0 vandt Chelsea, der også fik sin nye angriber Nicolas Jackson på tavlen.

Danske Mads Juel Andersen startede på bænken, men kom på banen efter 77 minutter. Dermed fik forsvarsspilleren sin anden kamp i Premier League efter sommerskiftet fra Barnsley til Luton.

Da Andersen blev sendt i aktion, var kampen afgjort. Chelsea sad generelt forholdsvist tungt på kampen, og Luton havde travlt nok med at forsvare sig.

Efter 17 minutter gik det dog skidt. Raheem Sterling kom op i fart og driblede sig forbi tre-fire Luton-forsvarere, inden han sparkede bolden i nettet og skabte jubel på Stamford Bridge.

Chelsea havde nok af andre muligheder, men måtte vente til midtvejs i anden halvleg, inden højreback Marlo Gusto sendte et fladt indlæg i feltet, som Sterling kontrolleret omsatte til 2-0.

Kampen syntes afgjort, og en håndfuld minutter senere blev det endeligt, da Nicolas Jackson satte foden på Sterlings flade og hårde indlæg.