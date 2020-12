Pludseligt lyn-exit: Superstjernen smutter

Det vakte opsigt, da sidste års næstbedste kvindelige fodboldspiller i verden, amerikanske Alex Morgan, i september valgte at skifte til engelske Tottenham.

Endnu et bevis på, at den engelske liga lige nu er stedet, hvor de største stjerner foretrækker at spille.

Troede man. For blot tre måneder senere har 31-årige Morgan nu spillet sin sidste kamp for Tottenham og vender hjem til USA efter blot fem kampe for London-klubben.

- Jeg vil for evigt være taknemmelig for klubben, for mine holdkammerater og for Spurs-tilhængerne for at have taget så godt imod mig og min familie, siger Morgan til klubbens hjemmeside.

Fem kampe blev det til for Morgan. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

- Fra øjeblikket, hvor jeg ankom til London, så jeg, at jeg var en del af en topklub, der hjalp mig med at fordybe mig i det spil, jeg elsker.

- Tak til alle, der hjalp mig med at gøre dette kapitel på min fodboldrejse så speciel. Come on your Spurs, siger Morgan, der blev mor til datteren Charlie i maj.

Alex Morgan (til venstre) her til FIFA-kåringen i 2019, hvor hun blev nummer to og kun slået af Megan Rapinoe med det rødlige hår. Foto: Luca Bruno/Ritzau Scanpix

Det blev til to mål i Morgans fem kampe for klubben, og hun vender hjem til USA, hvor hun inden skiftet til Tottenham spillede for Orlando Pride.

Tilbage i 2017 var Alex Morgan også i Europa, og også dengang var det et lynvisit med blot otte kampe for franske Lyon, inden hun vendte hjem til USA igen.

På det amerikanske landshold er hun mere stabil med 107 mål i 170 landskampe og var med til at vinde VM-guld i 2015 og 2019, hvor hun begge gange også var med på turneringens allstar-hold.

