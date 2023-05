Pochettino er ny Chelsea-træner

Det har længe været en offentlig hemmelighed, og nu er det så blevet officielt.

Mauricio Pochettino bliver ny cheftræner for Chelsea, efter at London-klubben har haft en forfærdelig sæson. Det bekræfter Chelsea på sin hjemmeside.

Argentineren har underskrevet en toårig kontrakt med en option på yderligere et år.

- Han er en vindende træner, som har arbejdet på højeste niveau i flere ligaer. Hans etos, taktiske tilgang og engagement gjorde ham til en enestående kandidat, lyder det enstemmigt fra klubbens sportsdirektører Laurence Stewart og Paul Winstanley.

Der er - noget pudsigt - ingen udtalelser fra Pochettino selv i forbindelse med offentliggørelsen af hans nye job.

Klubben sluttede på en skuffende 12. plads blot ti point fra nedrykingsstregen. Undervejs havde de hele fire forskellige trænere i sæsonen.

Annonce:

Og så er der lige det med truppen. Den er alt for stor. For mange spillere er for langt fra spilletid, da Chelsea bare har valgt at hente den ene spiller efter den anden, efter de nye ejere er kommet til.

Derfor får Pochettino en travl sommer, hvor han skal være med til at finde ud af, hvem han gerne vil have i sin trup den kommende sæson.

Han har tidligere stået i spidsen for Espanyol, Southampton, Tottenham og Paris Saint-Germain. Det er kun blevet til titler for pariserne.