Pogba angriber avis: En kæmpe løgn

Samtlige Manchester United-spillere havde en skrækkelig dag på kontoret i søndags, da holdet blev ydmyget på Old Trafford af Liverpool, men Paul Pogba havde nok den værste.

Franskmanden var blevet vraget til startopstillingen, men kom i aktion fra anden halvlegs start. Efter blot et kvarter på banen fik Pogba direkte rødt kort for en svinsk tackling på gæsternes Naby Keita.

Efterfølgende har den engelske avis The Sun bedyret, at Paul Pogba undskyldte over for sine holdkammerater i omklædningsrummet, men at han nægtede at tale med Ole Gunnar Solskjær. Avisen mener desuden at vide, at franskmanden er så træt af Manchester United-manageren, at han har afbrudt forhandlingerne om en ny kontrakt.

De postulater er dog mere end, hvad Paul Pogba vil finde sig i, og på Twitter hænger han The Sun ud. Han kalder avisen for løgnere og har i den forbindelse klistret et 'Fake News'-prædikat hen over rubrikken.

Du kan se Paul Pogbas opslag på det sociale medie herunder:

Læs mere om sæbeoperaen mellem stjernen og agentkonen:

Skrev under på skilsmissen: Så blev alt ændret