Pogba-bror afslører: - Der kommer til at ske ting

Det er ikke nogen hemmelig, at Paul Pogbas ophold i engelske Manchester United ikke har været lutter succes.

Af flere omgange har han været rygtet væk klubben, og nu åbner hans storebror Florentin om brormands fremtid.

Inden det stod klart, at United definitivt ikke kommer i Champions League i næste sæson fortalte han til AS, at der muligvis kommer til at ske noget til sommer.

- Efter min mening har han gjort det godt, og vi kan se, at Manchester får svært ved at kvalificere sig til Champions League. Vi må se, hvordan det ender, siger Florentin Pogba, der selv spiller fodbold i USA, noget kryptisk.

- Der kommer til at ske ting. Sommeren kommer. Vi får at se, om han bliver eller smutter. Alt, jeg vil have for min bror, er, at han er glad.

Solskjær startede ellers flot i United. Foto: Jason Cairnduff / Ritzau Scanpix

Udover Florentin består Pogba-flokken også af Mathias. De to store brødre er tvillinger, men har altid set noget helt specielt i lillemanden.

- Siden han var lille, har han kunne gøre ting, som ingen andre kunne, men vi havde aldrig troet, at det ville ske så hurtigt, siger han videre med henvisning Pauls tidlige gennembrud i Juventus.

Det er særligt Real Madrid, der bliver nævnt som Pogbas næste arbejdsgiver. Klubben er i gang med en større udrensning, hvilket først lige er begyndt.

Pogba har spillet 94 Premier League-kampe for De Røde Djævle og scoret 24 mål, mens han har leveret 23 oplæg.

