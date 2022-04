Pogba kan have spillet sin sidste kamp

Manchester Uniteds Paul Pogba er formentlig færdig for sæsonen.

Franskmanden blev skadet, da klubben fik smæk af Liverpool tidligere på ugen, og nu afslører midlertidig manager Ralf Rangnick resultatet af de skanninger, der er blevet foretaget af midtbanespillerens læg.

- Det er meget utænkeligt, at han spiller mere i denne sæson, siger Ralf Rangnick ifølge AFP.

- Lægen har fortalt mig, at det vil tage minimum fire uger for ham at komme ovenpå igen, og den sidste kamp er i slutningen af maj.

29-årige Paul Pogbas kontrakt løber ud, når sæsonen er slut, og adskillige skudsmål peger på, at verdensmesteren fra 2018 forlader Manchester United.

Dermed kan midtbanemanden meget vel have spillet sin sidste kamp for klubben.

Paul Pogba fik sin fodbolduddannelse i Manchester United, men forlod i 2012 klubben til fordel for Juventus, hvor han havde stor succes.

I 2016 vendte franskmanden 'hjem' til England og Manchester United, og forventningerne var tårnhøje.

I den første sæson var han med til at vinde ligacuppen og Europa League, men siden har Manchester United ikke løftet et trofæ.

Paul Pogba blev betragtet som en frontfigur i genopbygningen af Manchester United efter afskeden med den legendariske manager Alex Ferguson, men det har han langtfra levet op til. Han har derimod været en skuffelse.

Da han for nylig blev skiftet ud i en kamp mod Norwich, kvitterede klubbens fans med buh-råb.

Hvad fremtiden bringer for Paul Pogba, ved kun de færreste. Han har siden årsskiftet været fri til at forhandle med andre klubber, der uden at skulle betale overgangssum kan få fingre i ham til sommer.