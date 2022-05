Pogba sender hint: Fansene går amok

Paul Pogba har kontraktudløb i slutningen af juni, og derfor kan han kvit og frit skifte til en anden klub.

Her ligner det mere og mere, at han skal en tur tilbage til Juventus, hvor han kom fra, da United hentede ham tilbage i 2016.

Det seneste hint er kommet med noget så simpelt som frisuren.

På Instagram har han lagt et billede op, hvor han viser, at han har farvet håret hvidt og har givet teksten 'You know what time is it' - Du ved, hvad tiden er inde til.

Den melding har fået en endeløs række af Juventus-fans til at spærre øjnene op og håbet om at få franskmanden tilbage er til at mærke.

Samtidig har hans tidligere midtbane-kollega i Torino-klubben Claudio Marchisio reageret med en blinkesmiley tilbage, som altså har fået Bianconeri-folket til at gå helt i selvsving.

Det hele kommer desuden få dage efter, at den store italienske sportsavis Gazzetta dello Sport kunne fortælle, at det hele var på plads, og at Pogba havde valgt Juventus frem for Paris Saint Germains penge.

Hvis det ender med, at Pogba tager til Juve i det kommende transfervindue, så vil det være anden gang, at de henter ham på fri transfer fra Manchester United. Det gjorde de også tilbage i 2012, hvor han senere vandt fire italienske mesterskaber i træk.