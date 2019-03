Pogba vil beholde Solskjær: - Har givet os frihed

Nordmanden Ole Gunnar Solskjær har leveret fornemme resultater i spidsen for Manchester United, siden han tog over efter fyrede José Mourinho.

Solskjærs aftale er foreløbig midlertidig, men den franske stjerne Paul Pogba, mener ikke, at klubben bør tøve med at veksle aftalen til en permanent af slagsen.

- Vi ønsker, at han bliver. Resultaterne har været gode, og jeg har et godt forhold ham til ham. Han har et godt forhold til alle spillere, siger Pogba til Sky Sports.

Midtbanespilleren pointerer, at manageren har givet holdet spilleglæden tilbage.

- Når en spiller er glad, ønsker han at forblive glad. Så Solskjær fortjener det (jobbet, red.). Han kender alt inde fra i klubben. Han er virkelig en glad træner, der har givet os selvtilliden tilbage.

- Det har givet os frihed til at spille og nyde at spille fodbold igen, for det havde vi måske mistet med resultaterne, vi havde tidligere, vurderer Pogba.

Han var en bærende kraft, da Frankrig sidste sommer vandt VM, men det var ikke ensbetydende med en startplads, da den nye sæson kom i gang i England.

Flere gange måtte Pogba se sig henvist til bænken af den daværende manager, José Mourinho.

- Jeg bryder mig ikke om at tale om fortiden. Jeg vil tale om fremtiden, da det er den, der betyder noget. Vi er bedre nu, og resultaterne har været fortræffelige, siger franskmanden.

Manchester United ligger nummer fem i Premier League og er i Champions League klar til at møde Barcelona i kvartfinalen efter at have vundet samlet over Paris Saint-Germain i ottendedelsfinalen.

Se også: Zlatan revser United-ikoner: Find jer et job

Se også: Gigant-transfer nærmer sig: Første tilbud afvist

Se også: Eriksen: Det er bullshit