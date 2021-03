- Pogba vil give os et stort løft resten af sæsonen

Der er ros til den tilbagevendte Paul Pogba fra Manchester Uniteds manager, Ole Gunnar Solskjær, efter at franskmanden gjorde comeback og scorede sejrsmålet i Europa League-udekampen mod Milan torsdag aften.

- Vi har savnet Paul. Han har været ude i næsten to måneder, og han blev skadet, da han var på vej mod topformen. Han kommer til at give os et stort løft i sæsonafslutningen, siger Solskjær.

Pogba blev skiftet ind efter pausen og scorede det afgørende mål få minutter senere efter klumpspil foran italienernes mål.

Sammenlagt gik United videre med en 2-1-sejr. Den første kamp på Old Trafford mellem de to hold endte 1-1.

- Vi overvandt et rigtigt godt hold. Dean Henderson reddede os med en flot parade mod slutningen, men jeg er meget tilfreds med måden, hele holdet arbejdede på, siger Solskjær.

Første halvleg forløb stort set uden målchancer. Derefter valgte Solskjær at tage Marcus Rashford ud og sendte i stedet Pogba på banen.

- Vi spillede forfærdeligt i første halvleg, men det hjælper at have en verdensklassespiller at kunne skifte ind, siger forsvarsspilleren Luke Shaw.

På fredag finder United ud af, hvem der bliver modstanderen i kvartfinalen i Europa League.

- Der er mange gode hold tilbage, og i cupturneringer kan alt ske. Men vi er videre, vi har selvtillid, og vi glæder os til lodtrækningen, siger Ole Gunnar Solskjær.

