Pogbas agent i rasende angreb på United-legende

- Som midtbanespiller hos Manchester United er dit job at få bolden frem til dine bedste spillere, der kan gøre ondt på modstanderen.

- Der er en mangel af ledere på holdet. Det er derfor, vi troede, at Paul Pogba ville være en ideel kandidat til det, men det var han ikke i aften.

Paul Scholes lagde ikke fingre imellem, da han søndag i BT Sports tv-studie analyserede den franske verdensmesters spil for United i udekampen mod Brighton & Hove Albion. En kamp storholdet fra Manchester tabte 2-3.

- Han spillede en virkelig dårlig kamp. Han er så inkonsekvent. Han sender bolden ud af spil, hans afleveringer er dårlige, og han taber generelt bolden for meget, sagde legenden.

Den svada var der nok mange, der kunne være enige i. Pogba får jævnligt drøje hug for sine præstationer i den røde bluse, og mange gange har de været velfortjente. Især hvis man skeler til den pris, United betalte for ham i 2016, da han blev hentet i Juventus.

Men der er også dem, der er uenige.

Mino Raiola er én af dem.

Voldsomt partisk ganske vist, han er trods alt Pogbas agent, men ikke desto mindre stadig voldsomt uenig i Scholes’ synspunkter.

Den karismatiske italiener, der gennem årene har tiltvunget sig overskrifter grundet sin natur og sine udtalelser, kunne tirsdag morgen ikke længere holde det inde. Han måtte have sin vrede over Paul Scholes ud.

Og hvad er bedre end de sociale medier, hvor man kan kaste så meget galde op, som man har lyst til.

- Paul Scholes ville ikke kunne genkende en leder, hvis han stod foran Sir Winston Churchill, skrev Raiola.

- Nogle mennesker har brug for at tale af frygt for at blive glemt.

Some people need to talk for fear of being forgotten. Paul Scholes wouldn’t recognize a leader if he was in front of Sir Winston Churchill. @paulpogba — Mino Raiola (@MinoRaiola) August 21, 2018

Et par barske sætninger, man så kan være enig eller uenig i.

At tro, at Paul Scholes bliver glemt, er nok at tage munden for fuld. Og at han skulle kunne overse selveste Winston Churchill er nok også lige at stramme tandhjulet en omgang for meget.

Men pointen er soleklar. Raiola giver ikke en tør tvebak for Paul Scholes. Og det er nok vigtigt at holde tungen lige i munden, da Pogba i Premier League-premieren mod Leicester rent faktisk spillede virkelig godt, scorede sejrsmålet og blev kåret som banens bedste. Det selvom han blot fire dage forinden var vendt retur til engelsk fodbold ovenpå sin ferie efter VM-triumfen i Rusland.

Men det er omvendt heller ingen hemmelighed, at han angiveligt har følt sig trængt i klubben. Især fordi forholdet til manager José Mourinho skulle være anstrengt.

Historier om deres dårlige kemi er sivet ud af klubben igen og igen, og Mino Raiola har knoklet for at finde sin spiller en ny arbejdsgiver. Her har FC Barcelona budt på ham, men United har afvist henvendelsen.

- Paul Scholes burde blive sportsdirektør og rådgive (Ed, red.) Woodward til at sælge Pogba. Ville give søvnløse nætter at finde Pogba en ny klub, skriver Raiola med bidende sarkasme.

Paul Scholes should become sports director and advise Woodward to sell Pogba. Would be sleepless nights to find Pogba a new club @paulpogba — Mino Raiola (@MinoRaiola) August 21, 2018

Han henviser først til den administrerende vicedirektør i klubben og dennes søgen efter en ny sportsdirektør, mens han derefter kraftigt indikerer, at det nok bliver voldsomt let at finde en anden klub, der vil overtage Pogbas arbejdskraft i løn.

Grundet rygterne om FC Barcelona har der været historier om Pogbas utilfredshed over ikke at kunne forlade United. Men det blev skudt ned af José Mourinho efter sejren over Leicester.

- Jeg har aldrig været gladere for Pogba. Sandheden er, at vi har arbejdet sammen i to år og et par uger nu, og jeg har aldrig været så tilfreds med ham, som jeg er nu. Det er sandheden.

- Jeg kan simpelthen ikke forlange mere fra ham. Han kom her i sidste mandags, trænede i tre dage, og jeg bad ham om hjælp til en vigtig kamp for os, da vi havde problemer med holdet, fortalte Mourinho.

