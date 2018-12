Pogbas store forvandling: - Han er Manchester-dreng til benet

Gennem de seneste år har der efter sigende været en del kontroverser mellem José Mourinho og Paul Pogba i Manchester United, men nu er førstnævnte fortid i klubben, og det ser ud til at bekomme Paul Pogba ganske godt.

Ikke desto mindre har den franske midtbanespiller i de to kampe efter fyringen af José Mourinho vist sig rigtig godt frem i form af to assists og to mål. Ifølge Ole Gunnar Solskjær er det også en glad Paul Pogba, som i øjeblikket tørner ud for den engelske storklub.

- Det er den Paul, jeg har kendt, siden han var på reserve- og ungdomsholdet. Han har altid været en glad dreng med et stort smil på læberne, og når man scorer to mål, er man glad. Det er et svar, og Paul elsker at spille for klubben. Han er Manchester United-dreng helt ind til benet, og han ved, hvad det vil sige at spille for klubben, siger Ole Gunnar Solskjær til BBC.

Tidligere har den norske manager haft med Paul Pogba at gøre på Manchester Uniteds reservehold, hvor han i flere år var træner efter karrierestoppet.

