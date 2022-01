Politiet bekræfter: Han er anholdt

Manchester United oplyser, at deres unge stjerne Mason Greenwood hverken skal træne eller spille kampe efter anklager om vold og mishandling mod sin kæreste

Opdateret: Greater Manchester Police oplyser nu, at de har foretaget en anholdelse i sagen

Den unge Mason Greenwood er anholdt og suspenderet af Manchester United.

'Mason Greenwood returnerer ikke til træning eller spiller kampe, indtil der meldes andet ud,' oplyser topklubben i et officielt statement.

Handlingen fra storklubben kommer efter eksplosive anklager fra Greenwoods egen kæreste, Harriet Robson, om voldeligt overfald og mishandling.

Anklagerne blev fremført med blodige billeder på Instagram - de voldsomme billeder har hun siden slettet.

Greater Manchester Politi oplyste tidligere søndag, at de var opmærksomme på Greenwoods sag, og kan søndag aften fortælle i en pressemeddelelse fortælle, at de har foretaget en anholdelse i sagen.

De nævner ikke Greenwood ved navn, men ridser sagens forløb op og bekræfter, at en ung mand i 20'erne er blevet anholdt under mistanke om voldtægt og overfald, efter der er blevet delt billeder i international presse og på de sociale medier.

Sponsor-problemer

Anklagerne om Greenwoods ugerninger har også fanget Greenwoods personlige sponsor Nikes opmærksomhed.

- Vi er stærkt bekymrede over de foruroligende beskyldninger, og vi vil fortsætte med at følge sagens udvikling tæt, lyder det fra Nike ifølge The Athletic.

Det ser dog ud til at være det mindste af hans problemer. For med så blodige billeder er sagen også kommet på politiets bord.

Mason Greenwood har været en fast del af et svingende Manchester United-mandskab og har bidraget med fem mål i 18 Premier League kampe i denne sæson.

