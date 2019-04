Politiet chokeret over billede af død fodboldspiller: Usmageligt!

Det skete angiveligt, da Emiliano Salas lig lå i lighuset i Bournemouth i begyndelsen af februar.

En unavngiven person sneg sig ifølge politiets gætterier ind og fotograferede den afdøde fodboldspiller.

Det var ingen i familien eller hos myndighederne klar over, før et billede dukkede op på de sociale medier efter faderens død forleden.

Og reaktionerne har selvsagt været voldsomme.

- Vi væmmes over det her, siger en unavngiven politimand til avisen Daily Mirror.

Myndighederne undersøger i skrivende stund, om man kan komme kilden til billedet nærmere.

- Det er en meget svær tid for Mr. Salas familie, og de burde ikke blive tilføjet yderligere smerte, som denne skamfulde handlinge med sikkerhed medfører, siger vedkommende.

Historien om Emiliano Salas tragiske død i Den Engelske Kanal 21. januar er fortalt mange gange, ligesom det heller ikke er nogen nyhed, at piloten David Ibbotson fortsat ikke er fundet.

Emiliano Sala i aktion for FC Nantes i fransk fodbold inden skiftet til Cardiff City. Foto: Loic Venance/AFP/Ritzau Scanpix

28-årige Emiliano Sala var på vej fra Nantes i Frankrig til Cardiff i Wales, hvor han netop havde skrevet kontrakt med byens Premier League-mandskab.

6. februar blev hans lig fundet i det Piper PA-46 Malibu-fly, der var styrtet ned.

Efterfølgende blev hans lig fragtet til lighuset i Bournemouth, hvor det skulle gennemgå en obduktion. Her blev det fastslået, at argentineren døde af kvæstelser på hoved og overkrop.

Det var i den forbindelse, gerningsmanden fandt vej og fotograferet Emiliano Sala.

Lørdag sagde en talsmand for Dorset Police: - Vi er vidende om, at et billede, der skal forestille Mr. Salas lig, er blevet delt på de sociale medier, og vi er forfærdede over dette.

- Vi uyndersøger det nærmere og forsøger at bestemme, hvordan og hvornår billedet blev taget - og hvem der er ansvarlig, sagde vedkommende.

En tilhænger af fodboldklubben Burnley FC, Gary Kay, er blevet anholdt efter at have skrevet flere usmagelige kommentarer om Emiliano Salas død på Twitter.

Nantes' manager Vahid Halilhodzic bryder sammen på spørgsmål om Emiliano Sala. AP/SNTV

Nye oplysninger om Salas død: Pilot måtte ikke flyve

Se også: Kevins rådgiver i dramatisk nødlanding

Se også: Kan blive mangemillionær med NFL-kontrakt

Se også: Kollapsede under cykelløb: Nu er han død

Lige før målstregen: Dansker tager røven på alle

Hjemme hos Braithwaite: Ronaldos hus var også ledigt

Tøffe og Graver afslører: Sådan var den vilde tur til Madrid

FCK's målkonge åbnede restaurant: Nu er han tilbage