Politiet forlænger Greenwoods varetægtsfængsling

Mason Greenwood er mistænkt for at stå bag seksuelt overgreb, vold og dødstrusler, og han er fortsat fængslet

Manchester United-spilleren Mason Greenwood er muligvis i gang med at ødelægge sin egen fodboldkarriere.

Den 20-årige fodboldspiller blev anholdt søndag, og tirsdag meddeler Greater Manchester Police (GMP), at Greenwood forbliver i politiets varetægt som minimum frem til onsdag.

Greenwood er mistænkt for et seksuelt overgreb, vold og for dødstrusler mod en kvinde.

Den forslåede kvinde delte i weekenden en lydfil, en video og fotos af sig selv på det sociale medie Instagram, og hun anklagede Mason Greenwood for at stå bag.

Politiets efterforskning i sagen pågår fortsat, meddeler GMP.

Manchester United har suspenderet fodboldspilleren, mens sagen pågår.

Klubben har understreget, at den tager afstand fra alle former for vold.