Politiet med ny melding

Manchester United-spilleren Mason Greenwood er fortsat løsladt mod kaution frem til midten af juni efter anklager om voldtægt, seksuelt overgreb og dødstrusler.

Det bekræfter Greater Manchester Police i en udtalelse ifølge The Sun. Navnet på den anklagede person indgår dog ikke i udtalelsen.

Tilbage i januar blev Mason Greenwood arresteret og varetægtsfængslet, da en kvinde via sociale medier beskyldte ham for voldtægt og dødstrusler.

Den 20-årige spiller hos Manchester United blev senere løsladt mod kaution, og løsladelsen er altså nu forlænget yderligere.

- Vi er fortsat i gang med at undersøge en anmeldelse fra den søndag den 30. januar, hvor en kvinde via billeder og videoer på sociale medier gav udtryk for fysisk vold. En 20-årig mand, der blev arresteret som mistænkt for voldtægt, seksuelt overgreb og dødstrusler på en kvinde den dag, forbliver løsladt mod kaution, skriver Greater Manchester Police i en udtalelse.

- Der er kommet en forespørgsel om at forlænge løsladelse mod kaution til efter 30. april, men høringen vil først finde sted i midten af juni.

Efter episoden har Manchester United valgt at suspendere Mason Greenwood, hvorfor han hverken kan træne eller spille kampe for klubben.

Den talentfulde offensivspiller er ligeledes blevet fjernet fra konsolspillet FIFA 22, mens hans også har mistet sit personlige sponsorat med Nike.

Alt merchandise med Mason Greenwoods navn eller trøjenummer er fjernet fra klubbens hjemmeside, og ingen af holdkammeraterne følger ham på Instagram.