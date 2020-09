Pralede med sexarbejdere

Han har vundet Champions League, været til VM tre gange, tjent millioner, er gift og har tre børn.

Og så kan Yaya Touré skaffe prostituerede, hvis det er.

19 styks til et femstjernet hotel i Cheshire syd for Liverpool.

Det har han i hvert fald påstået i en lukket WhatsApp-gruppe, hvor han i øvrigt også har lagt en pornovideo op.

Det skriver avisen Daily Mail mandag.

Den 37-årige ivorianske midtbanestjerne kom med de voldsomt upassende beskeder i en gruppe, der består af flere fodboldspillere forud for Unicef’s Soccer Aid-kamp i weekenden, der er en årligt tilbagevendende begivenhed i England, hvor en stribe tv-kendisser spiller mod professionelle fodboldspillere – og hvor alle indtægter går til nødlidende børn flere steder i verden.

Ikke overraskende var der flere i WhatsApp-gruppen, der fandt beskederne upassende og lod det sive til såvel Unicer som ITV, der omgående gik i aktion, tvang Touré til at undskylde, og smed ham derpå af.

- Jeg vil gerne have lov til at undskylde til alle involverede i Soccer Aid for en upassende vittighed, som jeg fortryder meget, skrev han på Twitter.

Touré var en del af FC Barcelonas noget nær uovervindelige mandskab under Josep Guardiolas ledelse for ti års tid siden. Her sammen med Pedro og Thierry Henry. Foto: Albert Gea/Reuters/Ritzau Scanpix

- Det var ment som en vittighed, men jeg tænkte mig ikke om og glemte andres følelser.

- Vi samles i en god sags tjeneste, og dette flytter fokus fra kampen, der handler om at samle alle for at hjælpe børn rundt om i verden.

- Det er trist at se en upassende vittighed tiltrække sig opmærksomheden, der burde være gået til skønheden ved velgørenhedsarbejde, skriver Touré.

Efter at være slået igennem i først Olympiakos og siden AS Monaco, skiftede Yaya Touré til FC Barcelona i 2007, med hvem han vandt det spanske mesterskab et par gange, den spanske pokaltitel, en Champions League-titel, en europæisk og spansk Super Cup og VM for klubhold.

Så drog han til Manchester og spillede otte sæsoner i Premier League. Den vandt han tre gange, FA Cup’en en enkelt gang og Africa Cup of Nations en enkelt gang - og blev kåret som Afrikas bedste spiller fire gange i træk!

Efter et ophold mere i Olympiakos skiftede han sidste år til kinesiske Qingdao Huanghai, som han dog forlod efter et års tid. Han har senest trænet med i engelske Leyton Orient i landets fjerdebedste række.

