Premier League ændrer coronaregler

Premier League ændrede onsdag på reglerne, så klubberne i fremtiden skal have mindst fire positive coronatilfælde i spillertruppen, før en kamp kan udsættes.

Det sker efter et møde med fodboldklubberne, som har fået tilsendt et nyt regelsæt.

Tidligere skulle kun én spiller være smittet, for at en kamp kunne udsættes.

- Hvis en klub fra nu af ansøger om at udsætte en kamp på grund af for få spillere i forbindelse med covid-19, skal den have mindst fire positive tilfælde i truppen, lyder det ifølge Premier Leagues hjemmeside.

Det er ikke første gang, at coronareglerne ændres i England, og den nye vejledning kommer efter kritik af udsættelsen mellem Arsenal og Tottenham tidligere i januar.

Her havde Arsenal kun en enkelt spiller, der var testet positiv for corona, men til gengæld var klubben plaget af afbud af andre årsager som skader og udtagelser til Africa Cup of Nations.

Arsenal ønskede kampen udsat, mens Tottenham brokkede sig.

- Den oprindelige mening med denne regel om at kunne udskyde kampe, hvis et hold mangler spillere, var, at den omhandlede situationer, hvor spillere ikke var kampklar grundet coronasmitte.

- Vi mener ikke, det var meningen, den skulle tages i brug, når det ikke handler om coronasmitte. Nu ser vi måske en forkert brug af reglen, lød argumentet fra Tottenham.

Men udsat blev kampen, og det medførte en debat om reglerne, der nu er ændret.

Den nye vejledning træder i kraft før den næste Premier League-kamp 5. februar, hvor Burnley tager imod Watford.

Fremover bliver coronareglerne om udsættelse af kampe evalueret ugentligt, og det er planen at udfase dem, så den del af regelsættet ophører senest 28. februar.