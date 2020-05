Premier League bekræfter: Vil genstarte 17. juni

Premier League vender efter planen tilbage onsdag 17. juni.

Det bekræfter ligaen torsdag aften.

- Premier Leagues parter er i dag (torsdag, red.) blevet enige om onsdag 17. juni som en ny foreløbig dato for genstart af 2019/20-sæsonen, såfremt alle sikkerhedsforanstaltninger er på plads, lyder det i en udtalelse fra ligaen.

To opgør skal starte den bedste engelske fodboldrække op igen. Aston Villa mod Sheffield United og Manchester City mod Arsenal. Derefter følger en fuld kamprunde i den efterfølgende weekend med de første kampe fredag 19. juni.

Alle kampe vil blive spillet bag lukkede døre.

- Datoen (17. juni, red.) kan ikke bekræftes som genstartsdato, før vi har opfyldt alle de nødvendige sikkerhedsrestriktioner, da alle deltageres ve og vel er vores prioritet, siger Premier League-chef Richard Masters.

Som led i forberedelserne til at starte med at spille igen er der på det seneste i flere omgange blevet udført massetest for coronavirus blandt spillere og ansatte i ligaen.

12 er blevet testet positive og efterfølgende sendt i syv dages karantæne.

I sidste uge fik holdene lov til at genoptage holdtræning i begrænset omfang. Onsdag stemte klubberne for, at der fremover må være kontakt mellem spillerne under træningen.

Premier League har været på pause siden starten af marts. Der mangler i alt at blive spillet 92 kampe. De vil alle blive gjort tilgængelige for det britiske tv-publikum, er ligaen ligeledes blevet enig om torsdag.

Liverpool fører suverænt og er to sejre fra at sikre klubbens første mesterskab i 30 år. 25 point efter ligger Manchester City på andenpladsen med fire point ned til Leicester.

Chelsea indtager den vigtige fjerdeplads, der giver direkte adgang til Champions League-gruppespillet næste sæson.

I den anden ende af tabellen ligger Bournemouth, Aston Villa og Norwich lige nu til at rykke ned. Bournemouth er dog á point med de to hold over nedrykningsstregen.

